Ижевск, 26 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. По факту гибели 54-летнего мужчины и его 11-летнего сына в Удмуртии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По предварительным данным, 25 июля днем в оперативные службы поступило сообщения жителя Вавожского района, который обнаружил в реке Вала около деревни Лыстем тела двух человек. Позднее было установлено, что мужчина с мальчиком из села Какмож поехали на мопеде купаться на реку Вала и утонули.

В рамках проверки был проведен осмотр места происшествия, повреждений на телах погибших не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и родственники погибших. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, также 25 июля мужчина с четырехлетним ребенком утонули в карьере в деревне Иштуганово Мелеузовского района Башкирии. 37-летний мужчина с друзьями на берегу употреблял алкогольные напитки. Сначала от очевидцев в экстренные службы поступил вызов об утонувшем малыше… Когда на место прибыли спасатели, то нашли тело и утонувшего отца.

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