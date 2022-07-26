Самара, , 13:07 — REGNUM Ремонт дороги к поселку Первокоммунарский в Алексеевском районе Самарской области завершается. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дороги Rk.gov.ru

Сообщается, что ремонт участка автотрассы Богатое — «Самара — Оренбург» — Первокоммунарский, протяженностью 1,2 км, осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что здесь специалисты уложили верхний слой дорожного покрытия, начали устанавливать сигнальные столбики, дорожные знаки, пешеходное ограждение.

Сообщается, что, хотя срок завершения работ по контракту — до 1 октября 2022 года, ремонт идет с опережением сроков.

«Дорога очень важна, и для жителей посёлка Первокоммунарский, и для жителей всего поселения Авангард. По этой дороге заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны что сделали дорогу, даже тротуарную дорожку», — приводит пресс-служба слова глава сельского поселения Авангард Николая Зотова.

Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Алексеевском районе ремонтные работы осуществляются на 32-х километрах автодорог регионального и межмуниципального значения. Так, специалисты приводят к нормативу участки автотрасс: Подъем — Михайловка — Богдановка — Алексеевка 15 км, «Самара — Оренбург» — Алексеевка — протяженностью 16,7 км и Богатое — «Самара — Оренбург» — Первокоммунарский — 1,2 км.

Отмечается, что в составе автодороги «Самара — Оренбург» — Алексеевка к нормативу намерены привести два моста на км 11+210 и км 15+903.