Донецк, , 12:47 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелам город Горловка и населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 11 снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:10 ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм по Александровке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре государственные награды, три из которых посмертно, вручили семьям военнослужащих, защищавших Донбасс, в Брянске.