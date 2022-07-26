Карават Бани Хассан, , 12:47 — REGNUM Подразделения Армии обороны Израиля провели операцию по сносу домов палестинских политических заключённых на территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

По данным журналистов, утром 26 июля военная техника и бронированные бульдозеры вошли на улицы города Карават Бани Хассан. Техника уничтожила дома Юссефа Асси и Яхья Мерхи, которые осуждены в Израиле за участие в террористических организациях.

После окончания операции армейские подразделения покинули район. Местные жители организовали на месте снесённых зданий акцию протеста против действий властей Израиля.