Москва, 26 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Научный совет при Совете безопасности РФ обсудил стратегию России в отношении Запада с учётом итогов саммита НАТО в Мадриде. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба аппарата Совбеза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Эксперты Совета безопасности России отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России», — сказано в заявлении Совбеза.

В научном совете пришли к выводу, что саммит НАТО в Мадриде вновь показал роль альянса как механизма навязывания странам Запада воли США.