Иваново, , 12:41 — REGNUM Трое детей получили травмы на «Шоу каскадёров» в Иванове, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По данным следствия, в ходе так называемого «Шоу каскадёров», которое проводилось 21–24 июля на стадионе «Спартак», пострадали трое детей — зрителей. В частности, на четырёхлетнюю девочку, которая находилась на трибуне, упал кусок горячей резины с каскадерской машины, на семилетнюю девочку обрушился каскадёр, который не справился с исполнением трюка. Семилетний мальчик пострадал, провалившись в разъехавшуюся трибуну. Всем детям оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

Также во время шоу пострадал и один из каскадёров — во время исполнения трюка он не смог выполнить прыжок с трамплина, в результате машина перевернулась и загорелась. Каскадёр получил ожоги и обратился к медикам.

Следователи устанавливают организаторов мероприятия, ответственных за обеспечение безопасности во время шоу.