Афины , 26 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В нынешнем году в Грецию «проникают» туристы из России, но их количество «микроскопично». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

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«Я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет», — подчеркнул дипломат.

Эта ситуация, по его словам, негативным образом отразилась на туристической отрасли Греции, которая из-за отсутствия российских туристов несёт огромные убытки.

Маслов напомнил, что в начале марта Греция ожидала до 35 миллионов иностранных туристов, будучи уверенной, что отсутствие 500 тысяч российских туристов никак не скажется на греческой экономике.

«Я бы сказал, что это оценка с политическим оттенком, потому что то, что я слышу от крупных греческих туроператоров, от отельеров — у них все-таки здесь несколько иное видение», — добавил посол.

По его словам, многие крупные гостиничные сети Греции, долгие годы ориентированные на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов. В качестве причин такого положения дел дипломат назвал отсутствие прямого авиасообщения и невозможность использования привычных для российский граждан банковских карт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха российских граждан из-за поступающих сообщениях о дискриминации русскоязычных людей и даже прямой агрессии по отношению к российским гражданам. По словам дипломата, в Греции фиксировались случаи физического насилия в отношении российских граждан, в том числе и детей. Также греческие банки блокируют счета граждан России факту национальной принадлежности.

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