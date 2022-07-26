Сыктывкар, 26 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Сыктывкаре на построенном год назад стадионе уже ведутся ремонтные работы, сообщает БНК.

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«За время эксплуатации объекта были выявлены порядка 30 дефектов. Самыми значимыми и трудоемкими являются подъем участка грунта по краю запасного поля и беговой дорожки вдоль ул. Карла Маркса, а также протечка кровли (козырьков) над трибунами основной спортивной арены. Кроме того, наблюдаются сбои в работе светодиодных экранов» , — цитирует издание и. о. министра физической культуры и спорта Коми Наталью Карину.

Сейчас на стадионе уже выполняется ремонт кровли над трибунами. До конца августа все работы должны быть выполнены. Также ликвидировано проседание асфальта на отдельных участках. Ожидается, что в ближайшее время начнется устранение дефектов и по другим направлениям.

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