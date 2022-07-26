Брянск, , 12:42 — REGNUM Четыре государственные награды, три из которых посмертно, вручили семьям военнослужащих, защищавших Донбасс, 26 июля в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Орден Мужества Никита Третьяков

Ордена Мужества передал родственникам военный комиссар Брянской области полковник Марат Урмансов и председатель облдумы Валентин Суббот. Посмертные награды получили родственники лейтенанта Николая Курсакова, сержантов Евгения Смирнова и Никиты Лобурца. Память героев почтили минутой молчания.

Лично государственную награду за героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, получил уроженец города Сураж ефрейтор Семёна Горбунов. Все присутствующие приветствовали военного стоя.