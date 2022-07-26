Асбест, Свердловская область, , 12:38 — REGNUM В Асбесте Свердловской области 12-летний мальчик утонул в одном из водоёмов. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Вода Bankoboev.Ru

Трагедия произошла 25 июля. По предварительным данным, местный житель отправился на рыбалку со своими внуком и внучкой. Мальчик потерял во время купания очки, начал их искать и после очередного ныряния не вынырнул. Попытки деда найти утонувшего к успеху не привели и тогда он вызвал спасателей, которые и обнаружили тело.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что трагедия произошла на реке Рефт возле одной из баз отдыха. Ребёнок не умел плавать и его родственник разрешил ему купаться только возле берега, где мелко. Но в поисках очков подросток отошёл на семь метров от берега и затем там, где начался обрыв, ушёл под воду. Медики констатировали смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в водоёмах на территории Свердловской области погибли уже несколько детей.