На Урале в водоёме погиб ещё один ребёнок
Асбест, Свердловская область, 26 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области 12-летний мальчик утонул в одном из водоёмов. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.
Трагедия произошла 25 июля. По предварительным данным, местный житель отправился на рыбалку со своими внуком и внучкой. Мальчик потерял во время купания очки, начал их искать и после очередного ныряния не вынырнул. Попытки деда найти утонувшего к успеху не привели и тогда он вызвал спасателей, которые и обнаружили тело.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что трагедия произошла на реке Рефт возле одной из баз отдыха. Ребёнок не умел плавать и его родственник разрешил ему купаться только возле берега, где мелко. Но в поисках очков подросток отошёл на семь метров от берега и затем там, где начался обрыв, ушёл под воду. Медики констатировали смерть.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в водоёмах на территории Свердловской области погибли уже несколько детей.