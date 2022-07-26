Кишинёв, 26 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в течение 25 июля провели 97 обысков по адресам, связанным с членами оппозиционной партии «Шор». Об этом журналистам сообщила официальный представитель Генпрокуратуры республики Мариана Керпек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Она сообщила, что обыски связаны с делом о незаконном финансировании партии. Итоги и другие подробности обысков не были обнародованы.

При этом 21 июля после обысков у ряда политиков была задержана Генпрокуратурой депутат парламента Молдавии, один из лидеров «Шор» Марина Таубер. 23 июня глава Национального центра по борьбе с коррупцией республики Юлиан Русу заявил, что партия якобы получила 20 млн леев (около 60 млн рублей) от преступной группы. Это политобъединение могут запретить.

Стоит отметить, что лидеры «Шор» в последние месяцы проводят масштабные акции протеста, на которых выражают недовольство деятельностью молдавского правительства. Оппозиционеры призывают отправить министров в отставку.