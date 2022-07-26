Выборг, Ленинградская область, , 12:57 — REGNUM В Ленинградской области на 56 километре трассы А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Трасса А-181 «Скандинавия». Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

Участок трассы будет недоступен для проезда в ночь с 27 на 28 июля 2022 года. Движение перекроют на 20 минут, с 0:10 до 0:30. Это связано с работами по установке П-образной металлической опоры для системы управления дорожным движением.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для перекрытия работники на время установят дорожные знаки, водоналивные барьеры. Также появится световая сигнализация в виде фонарей дежурного освещения. Время выполнения работ выбрано во избежание заторов на дороге.

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