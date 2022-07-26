Химки, Московская область, , 12:37 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков допустил, что вернётся в московский «Спартак» в качестве игрока. Об этом 26 июля сообщает «РБ Спорт».

Денис Глушаков (сс) Елена Рыбакова

«Говорил, что в будущем могу возглавить «Спартак»? Я ещё игроком вернусь в «Спартак», подождите», — сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе команды он «выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

После этого Глушаков провёл сезон в грозненском «Ахмате», а в октябре 2020 года перешёл в «Химки».

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