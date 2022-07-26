Нижний Новгород, 26 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. «Мы снова начали немного прибавлять в заболеваемости ковидом. В этот раз приходит штамм «Кентавр» — субвариант известного «Омикрона», — написал в своем telegram-канале глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Огюст Роден. Женщина-кентавр. 1887

Он пояснил, что этот подвид штамма «Омикрон» назвали «Кентавром», поскольку это гибрид двух подвидов коронавируса. В среде медиков он называется BA.2.75.

«Болезнь чаще протекает в легкой форме острого респираторного заболевания верхних дыхательных путей. Симптомы обычные: немного повышенная температура, ломота в суставах, небольшой насморк, отсутствие обоняния, случаются кишечные расстройства», — отметил министр.

Мелик-Гусейнов добавил, что обычно симптомы проходят за три-четыре дня, а болеющие списывают их на обычное ОРВИ и лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что на территории России выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «Кентавр». Пятеро заразившихся указанным подвидом штамма «Омикрон» были выявлены в Москве, заболевание у них проходит в лёгкой форме, и никто не госпитализирован.