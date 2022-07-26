Барнаул, 26 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Избирком Алтайского края 26 июля известил о поступающих вопросах по поводу применения механизма «Мобильный избиратель»: это обусловлено спецификой проведения выборов в органы местного самоуправления.

Rk.gov.ru Выборы

При этом для удобства жителей Алтайского края во всех муниципальных образованиях, где назначены выборы на единый день голосования 11 сентября 2022 года, будет применяться институт досрочного голосования. Досрочное голосование будет проходить в течение 10 дней, оно начнется 31 августа 2022 года.

Исключением является город Барнаул — в краевой столице голосование будет проходить в течение трех дней — 9, 10 и 11 сентября 2022 года, при этом досрочного голосования проводиться не будет.

Институт открепительных удостоверений не применяется при проведении выборов любого уровня с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 11 сентября 2022 года выборы пройдут практически в каждом муниципальном образовании, и для ряда избирателей они станут первыми в жизни.

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