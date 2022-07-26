Ариэль, , 12:35 — REGNUM Израильская армия заявила, что 26 июля на Западном берегу реки Иордан снесла дома двух палестинцев, обвиняемых в убийстве еврейского поселенца, как передает агентство France-Presse.

Израильские солдаты

Юсеф Ааси и Йехья Мири обвиняются в том, что они открыли стрельбу при въезде в город Ариэль, в результате чего погиб израильтянин — охранник Вячеслав Голев. С 29 апреля они находятся под стражей.

Они еще не предстали перед израильским военным судом, в компетенцию которого входят преступления, совершенные палестинцами на территории, оккупированной еврейским государством в 1967 году.

«Снос состоялся после того, как Верховный суд отклонил ходатайство семей террористов», — говорится в заявлении военных.

Также в нем отмечается, что во время сноса домов сотни палестинцев бросали в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и горящие покрышки. В ответ «войска применили средства подавления беспорядков».

Правозащитники утверждают, что снос домов подозреваемых равносилен коллективному наказанию, поскольку из-за него без крыши над головой могут остаться невиновные люди, в том числе дети.

Около 475 000 еврейских поселенцев живут на Западном берегу в поселениях, которые считаются незаконными с точки зрения международного права. Город Ариэль, где был убит Голев, — одна из крупнейших поселенческих общин.

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