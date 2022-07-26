Калуга, , 13:13 — REGNUM В Калуге предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю в совершении преступления 10-летней давности, сообщили 26 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в ночь с 29 августа по 30 августа 2012 года в квартире на улице Никитина местный житель при распитии алкогольных напитков из-за конфликта «на фоне личных неприязненных отношений» смертельно избил своего 59-летнего знакомого. Потерпевший скончался. В течение нескольких лет следователи возвращались к материалам данного уголовного дела, получая новые сведения и доказательства, устраняя противоречия, поскольку свидетели меняли показания, указывая разные обстоятельства. В результате проделанной работы следователей-криминалистов совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области в середине июля 2022 года местонахождение подозреваемого в убийстве было установлено на территории Волгоградской области. Мужчину задержали и доставили в Калугу. Подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по делу, назначены психиатрическая, генетические, дактилоскопические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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