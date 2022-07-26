Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершены работы по возведению железобетонного каркаса хранительского корпуса Кунсткамеры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 26 июля в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Каркас хранительского корпуса Кунсткамеры РАН пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

Многофункциональный центр Кунсткамеры появится на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной улице. Работы по возведению конструкций корпуса стартовали в октябре 2021 года. На объекте построили стены лестничных клеток, колонны и перекрытия здания.

«Сейчас продолжается устройство внутренних и наружных стен строения», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что завершить строительство многофункционального научно-хранительского центра Кунсткамеры планируется в августе 2024 года, что на два месяца раньше запланированного. На его территории будут расположены два корпуса: административный и хранительский. Уже начаты работы по возведению галереи, которая соединяет здания.

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