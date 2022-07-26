Воронеж, 26 июля 2022, 12:31 — REGNUM Первая домашняя игра воронежского футбольного клуба «Факел» в премьер-лиге состоится 30 июля, клуб примет московское «Динамо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В администрации Воронежа сообщили о закрытии движения транспорта в районе Центрального стадиона профсоюзов в дни домашних матчей, 30 июля и 12 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сезона 2021-2022 воронежский футбольный клуб «Факел» впервые с 2001 года оказался в премьер-лиге. По итогам двух туров воронежцы находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.