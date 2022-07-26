Воронеж, , 12:31 — REGNUM Первая домашняя игра воронежского футбольного клуба «Факел» в премьер-лиге состоится 30 июля, клуб примет московское «Динамо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В администрации Воронежа сообщили о закрытии движения транспорта в районе Центрального стадиона профсоюзов в дни домашних матчей, 30 июля и 12 августа.

«В целях обеспечения безопасности при проведении игр Чемпионата России по футболу 2022–2023 гг., в дни домашних матчей ФК «Факел», которые состоятся 30 июля и 12 августа, с 8:00 до 22:00 будет закрываться движение автотранспорта по участку улицы Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской)», — говорится в сообщении администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сезона 2021-2022 воронежский футбольный клуб «Факел» впервые с 2001 года оказался в премьер-лиге. По итогам двух туров воронежцы находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.