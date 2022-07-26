Москва, , 12:30 — REGNUM Иностранные граждане пока не смогут оформить электронную визу для посещения России, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС.

Без визы Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР

Он рассказал, что в марте 2022 года страны Евросоюза в одностороннем порядке частично приостановили действия соглашений, которые упрощают порядок поездки граждан, а также ужесточили подходы к выдаче виз жителям России.

По словам Волынкина, при разработке ответных мер на недружественные действия учитывалось, что члены ЕС составляют большинство среди государств, гражданам которых могут быть выданы электронные визы. Поэтому было принято решение «осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз».