Ханты-Мансийск, 26 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 26 июля с COVID-19 госпитализировали 10 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 26 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 23 человека. Выявили 29 заражённых, на 24 человека меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Нижневартовск — 8 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 26 июля лабораторно подтверждёно 212 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 209 115 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).