Москва, , 12:29 — REGNUM В банкоматах Республики Куба начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». Теперь по карте «Мир» можно снять наличные песо, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Это первый этап внедрения российской платёжной карты «Мир» на Кубе. По словам советника посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, сделан важный шаг для возобновления российского туризма в страну.

Также власти Кубы введут более официальный обменный курс доллара и других иностранных валют. Иностранным туристам не придется искать «чёрных брокеров» для обмена долларов на песо. Это можно будет сделать по выгодному государственному курсу в кубинских банках.

Как сообщало ИА REGNUM, карты «Мир» уже принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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