Москва, 26 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Контакты между МИД России и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств продолжаются. Об этом 26 июля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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«Контакты сохраняются несмотря на то что посольство США в Москве объявило о прекращении с 12 мая 2021 года выдачи большинства категорий виз», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором.

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