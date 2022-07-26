Кострома, 26 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Костромская область вошла в тройку регионов-лидеров России по интенсивности вырубок с целью заготовки древесины. Об этом сообщает российское отделение «Гринписа». Рейтинг составлен на основе данных, заложенных в Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС) за 2021 год.

Рубка деревьев

Согласно им, в этот промежуток времени с каждого гектара костромских лесов заготавливалось 1,4 кубометра древесины. Большие показатели: 1,8 и 1,6 кубометра встречаются только в двух областях — Вологодской и Ивановской. Для сравнения, в соседней Ярославской области с гектара заготавливают лишь 1,1 кубометра.

Эксперты объясняют это климатическими особенностями регионов и логичным продолжением развития отрасли лесного хозяйства. Костромская, Ивановская и Вологодская области благоприятны для лесоводства и имеют необходимую инфраструктуру.

Отметим, что за этот же период согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства регион занял первое место в ЦФО и 13 в России по объёмам лесовосстановления. В этот год в области посадили более 5 тысяч гектаров нового леса.