Ольгинский район, Приморский край, 26 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Дальнегорске возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда — рабочего ударило током, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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22 июля рядом с опорой линии электропередачи, расположенной в районе участка дороги Кавалерово — Ольга — Находка работник структурного подразделения АО «Дальневосточная распределительная компания», исполняя свои обязанности, получил повреждения электрическим током. От удара током электрик скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих мужчин от электротравм.