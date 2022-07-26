Ижевск, , 12:23 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 июля прививку от коронавируса сделали 699 220 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Второй компонент препарата получили 559 458 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 175 107 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 11 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 753 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 016 случаев заражения коронавирусом, из них 22 — за минувшие сутки.