Ижевск, 26 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 26 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 11 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 753 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка ящика для голосования в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 168 016 случаев заражения коронавирусом, из них 22 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализировано четыре человека, накануне в больницу попали восемь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 870 человек, 49 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, семь человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних двух недель заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла на 54,3%. При этом среди детей показатель увеличился на 76,9%, в группе граждан старше 60 лет — почти на 67%.

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