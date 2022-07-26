Мурманск, 26 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Жители села Минькино Мурманской области нашли на берегу Кольского залива авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Управление Росгвардии по Оренбургской области Авиабомба

«Взрывотехники отряда особого назначения «Медведь» обследовали опасную находку и установили, что это 50-килограммовая авиационная бомба. С соблюдением необходимых мер безопасности опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области нашли останки без вести пропавшего в 1943 году красноармейца.