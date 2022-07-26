Донецк, , 12:20 — REGNUM Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими боевиками. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Financial Times написала, что украинские власти могут остаться без средств ближайшей осенью, если продолжат увеличение военных расходов.