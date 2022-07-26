Ханты-Мансийск, 26 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» поступил банкротный иск, адресованный ООО «Специализированный застройщик «Наш дом». К производству дело пока не принято, дата заседания ещё не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск подан 25 июля 2022 года. Третьим лицом в споре участвует департамент строительства Югры. Детали пока не сообщались.

Компания-ответчик учреждена в ноябре 2017 года, а с марта 2022 года «прописана» в Новосибирске (ранее была зарегистрирована в Москве). Владельцами числятся ООО «Истком» (доля — 99%) и ЖСК «Новострой».

В единой информсистеме жилищного строительства, ООО СЗ «Наш дом» числится застройщиком проблемного дома в Нефтеюганске — ЖК «Центральный парк». В базе есть отметка, что «нарушены сроки передачи квартир дольщикам».