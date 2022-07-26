Стокгольм, 26 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Чехия ведет переговоры со Швецией о закупках боевых машин пехоты CV90 производства BAE Systems. Об этом, как сообщило 25 июля агентство Reuters, говорится в пресс-релизе министр обороны Чехии Яны Черноховой.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Их также выбрала Словакия, и мы будем координировать наши переговоры со Словакией», — отмечается в пресс-релизе.

Журналисты пишут, что в своем заявлении Чернохова сослалась на сделку, о которой стало известно в конце июня текущего года.

Тогда Швеция договорилась о поставках 152 боевых машин пехоты в Словакию. Общая сумма военной сделки оценивается в 17 миллиардов шведских крон или примерно 1,7 млрд долларов США.