Вашингтон, 26 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым диалог Еревана и Баку о нормализации отношений. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Госдепа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Блинкен призвал к продолжению двустороннего диалога, такого как недавняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что госсекретарь предложил помощь Вашингтона в переговорах о возобновлении работы транспортных связей в регионе. По его словам, в США хотят добиться мира между Армений и Азербайджаном.

«Блинкен также призвал президента Алиева освободить всех оставшихся задержанных армян», — сообщили в Госдепе.

Стоит отметить, что официальная позиция Баку — на территории Азербайджана не осталось армянских военнопленных. Военнослужащие, которых там продолжают удерживать, названы «преступниками» и осуждены на длительные сроки.