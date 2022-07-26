Уфа, , 12:19 — REGNUM Двух человек, в том числе одного ребенка, спасли во время пожара в жилом многоквартирном доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожар в жилом доме на севере Петербурга Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщается, что днем 26 июля 2022 года спасатели Уфы получили информацию о пожаре по улице Бессонова. По тревоге были подняты 27 человек на 11 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, было зафиксировано открытое горение лоджии на восьмом этаже жилого многоквартирного дома.

«Звеном газодымозащитной службы спасено два человека, в том числе один ребёнок. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе шесть детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре пожар был локализован на площади шесть квадратных метров, открытое горение было ликвидировано.

К счастью обошлось без пострадавших и жертв, сейчас специалисты устанавливают причины пожара, пояснили в пресс-службе.