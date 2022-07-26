Мариуполь, ДНР, 26 июля 2022, 12:18 — REGNUM В Мариуполе к осени 2022 года сдадут новый микрорайон на тысячу квартир, сообщил 26 июля руководитель городской администрации Константин Иващенко.
По его словам, Мариуполь преодолел первый экватор подготовительных работ по предстоящему масштабному восстановлению города.
Иващенко также добавил, что сейчас ведется строительство медицинского центра на 60 койко-мест.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иващенко заявил, что жители Мариуполя могут спокойно отдыхать на городских пляжах, их разминирование завершено.
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