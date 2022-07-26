Мариуполь, ДНР, , 12:18 — REGNUM В Мариуполе к осени 2022 года сдадут новый микрорайон на тысячу квартир, сообщил 26 июля руководитель городской администрации Константин Иващенко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Мариуполь преодолел первый экватор подготовительных работ по предстоящему масштабному восстановлению города.

«Прежде всего, я хотел бы отметить объекты Минобороны РФ. Уже к осени строители России сдадут новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе. Это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров», — написал он в телеграм-канале.

Иващенко также добавил, что сейчас ведется строительство медицинского центра на 60 койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иващенко заявил, что жители Мариуполя могут спокойно отдыхать на городских пляжах, их разминирование завершено.

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