Стокгольм, 26 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Все больше жителей Швеции предпочитают проводить отпуска внутри страны, чем вне ее. Об этом 26 июля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

В июне 2022 число ночей, забронированных в гостиницах в крупных городах Швеции, увеличилось на 162% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рост за пределами больших городов был меньше — 72%. Об этом свидетельствуют данные профильной организации Visita, которая измеряет количество проведенных ночей, например, в отелях и кемпингах.

«Вот уже два года не проводились, например, концерты, а теперь, когда все возобновилась, на рынке наблюдается настоящий бум», — сказал в разговоре с журналистами SVT пресс-менеджер VisitaЙонас Партин.