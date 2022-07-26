Лондон, 26 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Украинские власти могут остаться без средств ближайшей осенью, если продолжат увеличение военных расходов. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Издание ссылается на украинского эксперта-экономиста Марию Репко, которая полагает, что сохранение роста военных расходов Киева приведёт к исчерпанию средств.

Авторы материала обратили внимание, что украинское правительство для покрытия военных расходов сократило траты на повседневные услуги, и в дальнейшем может перейти к ещё более радикальным мерам.

Согласно оценке советника президента Украины Олега Устенко, дефицит бюджета к концу 2022 года может составить 50 млрд долларов США — 30-35% от объёма ВВП страны.