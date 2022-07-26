Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также госпитализированы очередные ковидные больные. При этом новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 26 июля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 204 211 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 и 25 июля — соответственно 29 и 21 случай инфицирования.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 098 человек, из них 25 июля выписаны 29 пациентов. Доля выздоровевших составляет почти 97,5%.

Также зарегистрированы новые госпитализации в ковидные стационары: если 24 июля никого не направили в больницы, то 25 июля попали в ковид-госпитали семь пациентов.

Новых летальных исходов от COVID-19 нет вторые сутки подряд. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4725 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 2 187 376 лабораторных исследований на коронавирус.

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