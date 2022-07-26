Донецк, , 12:14 — REGNUM Несколько районов Донецка и город Горловка были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что в 11:45 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним десять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 12:00 киевские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 мм и в 12:04 — десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Донецку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункт пропуска «Троебортное» Брянской области был атакован украинским дроном.