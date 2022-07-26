Стокгольм, 26 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Различия в ценах на электроэнергию между различными частями Швеции и этой осенью останутся большими. Об этом 26 июля в эфире радиостанции Ekot сообщил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар.

Pixabay.com Флаг Швеции

Профильный министр подчеркнул, что идея разделить Швецию на четыре энергорегиона принадлежит «Умеренным». Таким образом, вину за то, что данная реформа не привела к усреднению цен на электричество по всей стране, Фарманбар возложил на оппозицию.

«Сейчас у нас есть эти энергорегионы. Мы делаем все возможное, чтобы нивелировать различия», — сказал министр энергетики.

По словам Фрманбара, сейчас работа его ведомства сосредоточена на решение проблемы поставки энергии с севера Швеции на юг страны, где цены крайне высокие.