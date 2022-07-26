Москва, 26 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Евросоюз далеко не исчерпал свои санкционные возможности против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Но, во-первых, есть закупки из России, которые Европа не хочет прекращать. Наиболее известные — это нефть, газ, некоторые металлы и изделия химической промышленности РФ.

А во-вторых, персональные санкции наложены лишь на несколько тысяч российских граждан, а нас 140 миллионов — принимай пакет за пакетом, только успевай печатать списки.

Однако Брюссель говорит, что они иссякли. Почему? Просто единства среди стран — членов ЕС больше нет, и чтобы не терять лицо, бюрократы боятся предлагать новые санкции», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности по введению санкционных мер против России исчерпаны Евросоюзом полностью, написало французское издание Le Monde.

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