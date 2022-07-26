Иркутск, , 12:13 — REGNUM На утро 26 июля в Иркутской области действует три возгорания в лесу на площади шесть гектаров, сообщает телеграм-канал правительства региона. отмечается также, что за минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади пять гектаров. Полностью локализовано два очага площади 222 га.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вместе с тем, 26–29 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 25 июля в лесном фонде в Иркутской области не было действующих пожаров нет.

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