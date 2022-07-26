Иркутск, 26 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. На утро 26 июля в Иркутской области действует три возгорания в лесу на площади шесть гектаров, сообщает телеграм-канал правительства региона. отмечается также, что за минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади пять гектаров. Полностью локализовано два очага площади 222 га.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Вместе с тем, 26–29 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 25 июля в лесном фонде в Иркутской области не было действующих пожаров нет.

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