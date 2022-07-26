Стокгольм, , 12:35 — REGNUM Засухи, лесные пожары и наводнения ежегодно вынуждают спасаться бегством миллионы людей. И их число уже превышает «потоки» тех лиц, которые покидают места своего постоянного проживания, спасаясь от войн и боестолкновений. Об этом 25 июля сообщил шведский телеканал SVT.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время около 21,5 млн человек в год вынуждены становиться климатическими беженцами. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году их число составит 216 млн человек.

Как пишут шведские журналисты, наиболее уязвимыми регионами являются Южная Азия, Южная Америка, Ближний Восток и Северная Африка. Там многие люди пересекают национальные границы из-за сильной засухи или сильного наводнения. Это в свою очередь может привести к конфликтам из-за водных ресурсов и законов о миграции, что может быть использовано различными политическими силами.