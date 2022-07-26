* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 26 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение в провинции Дияла. Соответствующее заявление было распространено на медиа-площадках боевиков. Об этом 26 июля сообщает агентство Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

В группировке отметили, что целью нападения стала группа мусульман-шиитов, которых радикалы считают «вероотступниками». В результате нападения погибли 12 человек, в том числе — один военнослужащий иракской армии.

Официальные источники не прокомментировали заявление боевиков.

Ранее сообщалось о том, что террористы совершили нападение на блокпост федеральной полиции Ирака на границе между провинциями Дияла и Салахуддин, в ходе которого погибли шестеро полицейских.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.