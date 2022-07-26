Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Утром 26 июля из-за технической ошибки в Шведском транспортном агентстве табло расписаний на вокзалах по всей стране показывали неверные данные. Неисправность удалось исправить спустя несколько часов. Об этом сообщил телеканал SVT.

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Технический сбой произошел в 05:00 по местному времени. На вокзалах по всей Швеции было непонятно, когда отправляются и прибывают поезда. Через три часа в технической службе Шведского транспортного агентства сообщили, что неполадки устранены.

«Поезда уже ходят, но в такой большой системе, где все взаимосвязано, потребуется некоторое время, прежде чем мы наверстаем упущенное», — заявил в интервью SVT пресс-секретарь Шведского транспортного агентства Бенгт Олссон.

До сих пор неизвестно, что стало причиной сбоя. Техническое устранение неполадок по-прежнему продолжается.