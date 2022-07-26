Химки, Московская область, 26 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Сотруднику посольства США стало плохо на заседании по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которое проходило 26 июля в Химкинском суде Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале 112.

Victor Vizu Скорая помощь

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Потерять сознание дипломат мог из-за сильной жары. Работники судебной инстанции вызвали ему скорую помощь. После ухудшения самочувствия представителя посольства в суде объявили перерыв.

Напомним, 26 июля суд начал допрашивать свидетелей защиты по делу спортсменки. Предполагается, что 27 июля пройдёт допрос самой Грайнер.

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Как сообщало ИА REGNUM, баскетболистка Бриттни Грайнер, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая, по данным экспертизы, представляла собой наркосодержащее масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В июле спортсменка обратилась к президенту США Джозефу Байдену с просьбой о вмешательстве США и освобождении её из российского заключения на фоне опасений, что она может оказаться в тюрьме «навсегда». Глава Белого дома после этого позвонил жене Грайнер, чтобы заверить её в том, что он работает над скорейшим освобождением баскетболистки, также как и других граждан США.