Лиски, Воронежская область, , 12:09 — REGNUM Грабителя-рецидивиста задержал воронежский участковый уполномоченный полиции в свой выходной день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 26 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

В наручниках

Инцидент произошёл днём 23 июля в селе Высокое Лискинского района. В дом к капитану полиции Евгению Просветову постучал 62-летний мужчина, попросивший помощи. Он рассказал, что приехал в село со своим знакомым. Они выпили, а затем знакомый завёл его на глухую улицу, избил и ограбил, после чего скрылся.

Полицейский, выяснив приметы подозреваемого, тут же на своём автомобиле отправился на его поиски. На поселковой дороге участковый заметил идущего мужчину, который подходил под описание. Заметив полицейского, тот попытался бежать. Капитан задержан подозреваемого и доставил его в отдел полиции.

«Выяснилось, что подозреваемым оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и с мая текущего года находившийся в федеральном розыске за УФСИН России по Воронежской области», — сообщила Наталья Куликова.

Сам задержанный свою вину признал. Он сообщил, что планировал скрыться на рейсовом автобусе. Похищенное у потерпевшего имущество полицейские обнаружили при задержанном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый находится в СИЗО.