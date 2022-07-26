Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Корабли Северного флота успешно совершили переход на Балтийский флот для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка».

Фрегат «Адмирал Горшков» Mil.ru

До начала перехода на судах были проведены работы по поддержанию технической готовности.

«Корабелами «Звёздочки» своевременно и с надлежащим качеством проведены работы по поддержанию технической готовности на атомной подводной лодке «Вепрь», фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», боевых катерах БК-2180 и БК-2181, а также на рейдовых буксирах «Поморье», РБ-400, РБ-47 и РБ-48, которые будут обеспечивать движение кораблей на параде», — сообщили в пресс-службе центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие 47 боевых кораблей.