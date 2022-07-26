Тегеран, , 12:07 — REGNUM Президент США Джо Байден может вскоре покинуть свою должность. Об этом пишет иранская газета Resalat.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

СМИ прокомментировало признание американского президента о ранее диагностированном онкологическом заболевании. По мнению журналистов, эти откровения могут быть вовсе не случайны и означать скорую отставку Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из выступлений на прошлой неделе Джо Байден заявил, что заболел раком. Поскольку подробностей американский президент не уточнил, СМИ предположили, что имеется в виду лечение рака кожи, которое будущий глава государства проходил перед вступлением в должность.